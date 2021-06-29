Превысили полномочия: почему США попали под обстрел в Сирии

Развёрнутые на северо-востоке Сирии американские войска попали под обстрел шиитских иррегулярных формирований. Нападение в районе нефтяного месторождения аль-Омар произошло в ответ на организованную накануне операцию Пентагона против этих подконтрольных Ирану сил на сирийской и иракской территории. Несмотря на то, что президент Джо Байден утверждает о законности его права на применение военной силы за рубежом, в Конгрессе поспешили поставить вопрос о превышении исполнительной властью своих полномочий.

Данные о том, что вооружённые силы (ВС) США стали мишенью в северо-восточной Сирии, подтвердил официальный представитель возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто. По его словам, никто в результате ракетного обстрела не пострадал. Маротто уточнил, что, находясь под ударами, американские воспользовались правом на самооборону и открыли артиллерийский огонь по точке запуска. Один из неназванных представителей Пентагона, которого цитирует телеканал CNN, заявил, что, вероятно, серия атак стала делом рук шиитских иррегулярных формирований, которые действуют в Дейр эз-Зоре — северо-восточной провинции, где расположено месторождение аль-Омар.

В этом районе развёрнуты около 900 американских военнослужащих, которые помогают местным силам в борьбе с остатками группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) и в охране нефтеносных точек. Здесь американские позиции обстреливают не так часто. Вероятно, нынешнее нападение на аль-Омар может оказаться признаком того, что конфронтация между США и шиитскими иррегулярными формированиями, которые, по распространённому мнению, являются инструментом регионального влияния Ирана, переходит в новое качество. По крайней мере, в своих заявлениях американские официальные лица дают понять, что ситуация принципиально новая и что они готовятся к затяжному противостоянию на сирийской и иракской аренах.

Война в беспилотном режиме

Пентагон днём ранее провёл операцию против позиций проиранских сил в Сирии и Ираке в ответ на регулярные нападения на американский персонал, в которых применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По разным подсчётам, с апреля шиитские боевики нанесли по крайней мере пять атак на американские силы в Ираке с помощью дронов. Некоторые аналитики, которых цитируют западные СМИ, утверждают, что в реальности масштабы активности проиранских формирований шире. Так, эксперты из вашингтонского Института ближневосточной политики, составили свой перечень ударов по американским объектам с момента вступления Байдена в должность. Там идёт речь о 24 ракетных запусках. Интенсивность обстрелов привела к тому, что президент США санкционировал операцию в ночь на 28 июня.

Наблюдатели говорят, что последний удар американских ВС был более масштабным, чем та ограниченная атака, распоряжение о которой Байден дал в феврале этого года. Та операция была рассчитана на то, чтобы послать соответствующий сигнал противнику. Нынешние же удары нанесли ущерб базе запуска БПЛА, которая предположительно принадлежала шиитским боевикам. После последовавших 28 июня авиаударов США иракские официальные лица, связанные с проиранскими силами, заявили, что теперь давление на американцев будет усиливаться. Каждая атака на иракской территории даёт местным политикам повод возобновить дискуссию о необходимости «выгнать» иностранный контингент из страны раз и навсегда.

Превышение полномочий

Последняя операция США против проиранских сил вызвала вопросы у Конгресса по поводу того, насколько соразмерен был силовой сценарий и было ли у президента право применять его.

Неоднократные ответные удары по иранским «прокси» начинают выглядеть как то, что подпадает под понятие «модель военных действий» в соответствии с Законом о военных полномочиях, — заявил сенатор Крис Мёрфи

Этот акт требует, чтобы президент в обязательном порядке проконсультировался с Конгрессом перед развёртыванием войск США за рубежом в случае конфронтации. Если же на Капитолийском холме не одобрят применение силы, то боевые действия должны быть прекращены в течение нескольких месяцев.

Сенатор Боб Менендес, который возглавляет комитет по международным отношениям, пообещал, что он запросит у администрации дополнительную информацию об угрозах, с которыми сталкиваются силы США на Ближнем Востоке, и детали о юридических полномочиях.