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ОБСЕ призвала Азербайджан вернуть армянских пленных на родину

Lenta.ru
1 час назад
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала Азербайджан вернуть на родину всех армянских военнопленных, захваченных во время или после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
ОБСЕ призвала Азербайджан вернуть армянских пленных
Фото: ТАССТАСС
По словам дипломата, обеим сторонам следует немедленно возобновить переговоры под покровительством сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, Франции и США, «которые пытаются предпринимать очень позитивные шаги», а также при участии представителей организации приступить к диалогу о мирном соглашении.
Ранее депутат армянского парламента Наира Зограбян заявила, что контактировала с главой азербайджанской делегации в ПАСЕ Самедом Сеидовым по вопросу возвращения пленных. В разговоре с коллегой он заявил, что Баку считает захваченных в плен армянских военнослужащих террористами и готов вести диалог по их освобождению только после согласия Еревана подписать мирный договор.
9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.
Несмотря на это, обе стороны конфликта расценивают ситуацию в регионе как напряженную. В приграничных районах двух стран периодически возникают локальные столкновения, связанные в неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.
Армия,ИА Sputnik,Швеция,Армения,Азербайджан,
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