На МАКС-2021 покажут Ил-112В

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 планируется показать транспортник Ил-112В и вертолет «Ансат-М», сообщили в «Рособоронэкспорте» (входит в Ростех).

На стенде компании будет показана сенсорная интерактивная мультимедийная инсталляция «Глобус», с ее помощью гости выставки смогут ознакомиться с 38 3D-моделями перспективных образцов продукции военного назначения, их тактико-техническими характеристиками, посмотреть фото- и видеоматериалы.