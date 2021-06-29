Эксперт о Су-35 на Камчатке: "Лучше сейчас демонстрировать силу, чем потом её применять"

"Су-35 - это один из самых передовых самолётов своего класса (4++), характеристики которого по многим показателям превосходят характеристики американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Очевидно, что размещение авиачастей, оснащённых подобными самолётами, необходимо на самых критически важных направлениях.
Камчатка сейчас - это одно из самых важных направлений, прекрывающее, с одной стороны, нашу Арктику, а с другой стороны, северную часть Тихого океана. Поэтому размещение в регионе Су-35 очевидно и логично. Северный морской путь приобретает все более важное стратегическое значение - и в экономическом, и в военном плане. Но поскольку сейчас военная и экономическая составляющие зачастую перемешаны, то для прикрытия этого очень важного стратегического пути необходимы серьёзные силы. Так, Северный флот получил статус оперативно-стратегического командования, а фактически - военного округа. В рамках Северного флота развёрнут не только корабельный состав, что понятно, но и сухопутные силы, силы противовоздушной и противоракетной обороны, воздушно-космические войска широко представлены. Задача сил, которые находятся на Камчатке, и сил Северного флота - прикрывать весь Северный морской путь, который становится всё более привлекательным. Тем более, что входящие в Арктический совет державы, а, помимо России, туда входят только страны-участницы НАТО, заявляют о необходимости пересмотреть тот факт, что Россия конролирует Севморпуть. И понятно, почему они это делают, - потепление климата, открывается сам путь, он становится всё более проходимым. Это самый короткий путь из Тихого океана в Европу, поэтому он очень привлекателен с экономической точки зрения. А там, где экономика, для США и их союзников всегда очень привлекательно военными методами решить экономические задачи. Поэтому лучше сейчас демонстрировать силу, чем потом её применять. Демонстрация силы сейчас показывает потенциальным желающим присоединиться к экономическому использованию Северного морского пути то, что он уже защищён. И защищён самой передовой техникой, в том числе и Су-35", — отметил эксперт.