Новые истребители будут патрулировать Севморпуть и регионы базирования стратегических ядерных сил флота

Принято принципиальное решение разместить на постоянной основе на Камчатке группу истребителей Су-35 из состава дальневосточных полков Воздушно-космических сил, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны . Новейшие российские многоцелевые сверхманевренные истребители будут базироваться в Елизово постоянно по принципу ротации и не войдут в состав морской авиации.

Их задачей станет защита и патрулирование северо-востока страны, включая Берингов пролив и заполярные области. Машины присоединятся к уже базирующимся на Камчатке перехватчикам МиГ-31.

Су-35 — самый современный из серийных отечественных боевых самолетов. Он способен не только вести воздушный бой, но и с высокой точностью поражать наземные и морские цели. Эксперты отмечают, что усиление прикрытия Камчатки связано с поступлением туда новейших атомных подводных лодок, а также с защитой Северного морского пути (СМП) и подступов к нему.

От всех современных отечественных боевых машин Су-35 отличает мощнейший радар Н035 «Ирбис» с фазированной антенной решеткой. Истребитель противника он может заметить с расстояния в 400 километров. Самолет-«невидимку» или крылатую ракету — почти со 100 километров.

В Сирии Су-35 испытывали с боевой нагрузкой до 8 тонн неуправляемых бомб. Из высокоточного оружия он был замечен с корректируемыми бомбами КАБ-500Кр, управляемыми ракетами Х-29ТД и даже противокорабельными Х-35У, специально доработанными для ударов по наземным целям.