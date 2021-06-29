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В Крыму проверили систему противовоздушной обороны на фоне учений НАТО

Lenta.ruиещё 1
13 минут назад
Проверка системы противовоздушной обороны прошла в Крыму на фоне учений НАТО Sea Breeze, рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) капитан второго ранга Алексей Рулев. Его цитирует РИА Новости во вторник, 29 июня.
В Крыму проверили систему ПВО на фоне учений НАТО
Фото: ТАССТАСС
По его словам, в ходе проверки истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолеты выступили контрольными целями для комплексов ПВО С-400. Также экипажи самолетов и вертолетов ЧФ провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и комплексов «Панцирь», рассказал он.
Авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах.
28 июня в северо-западной части Черного моря, в районе Одессы и Очакова, начались крупные учения Sea Breeze, в них задействованы пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО.
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова считает, что учения преследует две цели — дестабилизировать обстановку по периметру российской границы, перебросить различные виды техники и вооружений на территорию Украины.
Армия,Алексей Рулев,Мария Захарова,НАТО,МИД,РИА Новости,Республика Крым,
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