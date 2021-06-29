В Крыму проверили систему ПВО на фоне учений НАТО

По его словам, в ходе проверки истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолеты выступили контрольными целями для комплексов ПВО С-400. Также экипажи самолетов и вертолетов ЧФ провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и комплексов «Панцирь», рассказал он.