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С-400 в Крыму отработали обнаружение целей на фоне учений Sea Breeze

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
2 часа назад
Проверка системы противовоздушной обороны, в ходе которой истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолеты выступили контрольными целями для комплексов ПВО С-400, прошла в Крыму.
«Экипажи самолетов и вертолетов ЧФ и авиационного соединения Южного военного округа провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и расчетами самоходных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в ходе проведения проверки готовности дежурных сил и средств ПВО Крымского полуострова. Экипажи самолетов Су-24, Су-27, Су-30СМ и вертолетов Ми-8 и Ка-27 выступили в качестве контрольных целей для расчетов ПВО и действовали с различных направлений», – приводит РИА «Новости» слова начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) капитана второго ранга Алексея Рулева.
В ходе проверки авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу ПВО Крыма.
В свою очередь боевые расчеты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь» обнаружили цели и провели по ним электронные пуски (без фактической стрельбы).
Отметим, что накануне в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, они продлятся до 10 июля. А них будут задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО. При этом, как отметили в Минобороны, силы и средства Черноморского флота «выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей», принимающих участие в учениях.
Между тем российская делегация на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене подчеркнула, что США после завершения совместных учений с Украиной Sea Breeze-2021 должны транспарентно вывести вооружения.
Армия,Видео,Алексей Рулев,Министерство обороны,НАТО,РИА Новости,Республика Крым,
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