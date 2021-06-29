«Экипажи самолетов и вертолетов ЧФ и авиационного соединения Южного военного округа провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и расчетами самоходных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в ходе проведения проверки готовности дежурных сил и средств ПВО Крымского полуострова. Экипажи самолетов Су-24, Су-27, Су-30СМ и вертолетов Ми-8 и Ка-27 выступили в качестве контрольных целей для расчетов ПВО и действовали с различных направлений», – приводит РИА «Новости» слова начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) капитана второго ранга Алексея Рулева.