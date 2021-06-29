Прискорбная ошибка: Британия о потере документов по Defender

Куин пояснил, что потерявший документы сотрудник уже признался в этом. Замглавы Минобороны подтвердил, что на некоторых бумагах имелся гриф "секретно". Пакет предназначался исключительно для сотрудников секретной службы, указал Куин.

Днем 27 июня BBC представило публикацию о том, что судно могло пойти по альтернативному маршруту, не нарушая пределы РФ. Вместо этого корабль вошел в территориальные воды России и покинул их только после предупредительной стрельбы.