«Русские могут потопить»: болгары об учениях НАТО

Многие пользователи напомнили, что Россия проводит собственные учения в Чёрном море. Некоторые считают, что в этом регионе ничто не может происходить без ведома и разрешения русских. Из-за проведения учений болгарские читатели испугались за собственную страну, так как участие НАТО в конфликте с Россией делает Болгарию одной из целей РФ.