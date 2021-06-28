Тактико-технические характеристики ракеты «Сармат» были впервые раскрыты на форуме «Армия-2019». Дальность стрельбы оружия составляет 18 тысяч километров, а его масса - 208,1 тонны. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам.

С-500 «Прометей» - российский зенитный ракетный комплекс. Его предполагается использовать для борьбы с баллистическими ракетами как большой, так и средней дальности, а также с авиацией противника.