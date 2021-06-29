ЧФ проследит за кораблями НАТО в Черном море

Ежегодные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня в северо-западной части Черного моря. Участники будут отрабатывать боевые действия на море, на суше, в воздухе, а также проведут высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу с противником. Российская делегация в ходе переговоров по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене подчеркнула масштабность и агрессивность Sea Breezе, не способствующие безопасности в регионе.