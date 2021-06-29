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Российский флот проследит за кораблями НАТО в Черном море

Lenta.ruиещё 6
2 часа назад
Черноморский флот России будет следить за действиями кораблей НАТО и других стран-участниц военных учений Sea Breeze. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
ЧФ проследит за кораблями НАТО в Черном море
Фото: ТАССТАСС
«Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей объединенных военно-морских сил НАТО и других стран, участвующих в учении Sea Breeze-2021», — говорится в заявлении ведомства.
Ежегодные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня в северо-западной части Черного моря. Участники будут отрабатывать боевые действия на море, на суше, в воздухе, а также проведут высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу с противником. Российская делегация в ходе переговоров по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене подчеркнула масштабность и агрессивность Sea Breezе, не способствующие безопасности в регионе.
Для подготовки к маневрам в Черном море 26 июня в его воды вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Sea Breeze-2021 продолжатся до 10 июля. В них задействованы около пяти тысяч военных и более 30 кораблей разных стран, среди которых организаторы — Украина и США, и гости — Канада, Великобритания, Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и другие.
Армия,Черное море,НАТО,Россия,
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