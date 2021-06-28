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Индия перебросила на границу с Китаем 50 тысяч солдат

Свободная прессаиещё 1
17 минут назад
Индийское правительство приняло решение усилить контингент войск на границе с КНР. За последние месяцы туда было переброшено порядка 50 тысяч индийских военнослужащих.
200 тысяч индийских солдат собрались у границы с Китаем
Фото: ReutersReuters
Как пишет издание Mint со ссылкой на свои источники в индийском минобороны, в общей сложности контингент войск на границе с Китаем возрос до 200 тысяч человек. Это на 40 процентов больше, чем еще год назад.
Укрепляют границу со своей стороны и в Китае. При этом официальных заявлений по поводу увеличения контингентов как со стороны индийского, так и китайского правительств не было.
Армия,Министерство обороны,Индия,Китай,
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