Афганские военные после боя отступили в Таджикистан

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил
начала в стране гражданской войны по ухода американских войск. 7 мая в Сенате США предсказали
захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Госдеп США
призвал американцев срочно покинуть
Афганистан. Также стало известно
о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. В марте запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало
вывести американские войска из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил
об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.