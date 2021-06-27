Афганские военные после боя отступили в Таджикистан

В ГКНБ отметили, что таджикские пограничники из чувств гуманизма и добрососедства пропустили афганских военных на территорию республики. По данным ГКНБ, в воскресенье вооруженный отряд талибов атаковал пограничный пункт в населенном пункте Чукчук уезда Калдор провинции Балх. Ситуация в районе остается напряженной, продолжаются бои между талибами и правительственными войсками.