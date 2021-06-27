Парировать не получится: МиГ-31К в Сирии сочли тревожным знаком

По словам аналитиков, эти модернизированные самолёты и бомбардировщики Ту-22М способны атаковать гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 "Кинжал", которому НАТО будет нечего противопоставить. Дело в том, что у Североатлантического Альянса пока нет аналогичного оружия, которое сочетало бы скорость в 10 Махов с дальностью в 2000 км и универсальность в поражении как наземных целей, так и флота.