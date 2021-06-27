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Россия развернула сверхзвуковое оружие у самого уязвимого фланга НАТО

Ferra.ruиещё 2
1 час назад
Российская авиация с гиперзвуковыми ракетами на авиабазе в Сирии способны нанести удар НАТО, который не получится парировать, предупреждают эксперты из США.
Парировать не получится: МиГ-31К в Сирии сочли тревожным знаком
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Американские военные аналитики считают тревожным знаком недавний ввод в эксплуатацию российских истребителей МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Military Watch.
По словам аналитиков, эти модернизированные самолёты и бомбардировщики Ту-22М способны атаковать гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 "Кинжал", которому НАТО будет нечего противопоставить. Дело в том, что у Североатлантического Альянса пока нет аналогичного оружия, которое сочетало бы скорость в 10 Махов с дальностью в 2000 км и универсальность в поражении как наземных целей, так и флота.
Эксперты подчёркивают, что с настолько дальнобойным оружием Россия получит возможность наносить удары по всей Европе в случае военного конфликта с НАТО.
Аналитики предупредили, что подобное сочетание локации авиабазы с развёртыванием двух типов тяжёлых боевых самолётов свидетельствует о готовности России проводить военные операции на территории стран Восточного Средиземноморья (Египет, Греция, Кипр, Иордания, Палестина, Италия).
Армия,НАТО,Россия,Сирийская Арабская Республика,Соединенные Штаты,
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