Парировать не получится: МиГ-31К в Сирии сочли тревожным знаком

Российская авиация с гиперзвуковыми ракетами на авиабазе в Сирии
способны нанести удар НАТО
, который не получится парировать, предупреждают эксперты из США
.
Американские военные аналитики считают тревожным знаком недавний ввод в эксплуатацию российских истребителей МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает «ПолитРоссия»
со ссылкой на издание Military Watch.
По словам аналитиков, эти модернизированные самолёты и бомбардировщики Ту-22М способны атаковать гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 "Кинжал", которому НАТО будет нечего противопоставить. Дело в том, что у Североатлантического Альянса пока нет аналогичного оружия, которое сочетало бы скорость в 10 Махов с дальностью в 2000 км и универсальность в поражении как наземных целей, так и флота.
Эксперты подчёркивают, что с настолько дальнобойным оружием Россия получит возможность наносить удары по всей Европе в случае военного конфликта с НАТО.
Аналитики предупредили, что подобное сочетание локации авиабазы с развёртыванием двух типов тяжёлых боевых самолётов свидетельствует о готовности России проводить военные операции на территории стран Восточного Средиземноморья (Египет, Греция, Кипр, Иордания, Палестина, Италия).