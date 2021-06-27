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Новейшая подлодка «Магадан» вышла на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря

ТК «Звезда»
41 минуту назад
Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» вышла из Санкт-Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний. Испытания систем и оборудования экипаж подводной лодки проводит совместно со сдаточной командой предприятия «Адмиралтейские верфи», который входит в Объединенную судостроительную корпорацию.
Подлодка «Магадан» вышла на заводские ходовые испытания
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ
Планируется, что заводские ходовые испытания «Магадана» продлятся 20 дней. О готовности к началу заводских ходовых испытаний накануне выхода подводной лодки в море было доложено Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову.
Ранее, в ходе этапа швартовных испытаний специалисты подразделений и подрядных организаций проверили большую часть навигационной системы корабля, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения.
«Магадан» – третья подводная лодка серии, строящейся на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота РФ, спущена на воду 26 марта 2021 года в высокой, 91%, степени готовности.
В настоящее время производится стыковка секций корпуса четвертой подводной лодки тихоокеанской серии «Уфа», осуществляется сварка прочного корпуса.
Строительство серии подводных лодок для Тихоокеанского флота идет в соответствии с контрактными обязательствами. Третья лодка серии «Магадан» будет передана в состав ВМФ РФ в ноябре текущего года, до конца 2021 года запланирован спуск на воду четвертой подводной лодки«Уфа».
Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года. Первая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» передана ВМФ РФ в 25 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота в 24 октября 2020 года.
Армия,Николай Евменов,Адмиралтейские верфи,Объединенная судостроительная корпорация,Санкт-Петербург,Россия,
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