Подлодка «Магадан» вышла на заводские ходовые испытания

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Планируется, что заводские ходовые испытания «Магадана» продлятся 20 дней. О готовности к началу заводских ходовых испытаний накануне выхода подводной лодки в море было доложено Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову

Ранее, в ходе этапа швартовных испытаний специалисты подразделений и подрядных организаций проверили большую часть навигационной системы корабля, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения.

«Магадан» – третья подводная лодка серии, строящейся на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота РФ, спущена на воду 26 марта 2021 года в высокой, 91%, степени готовности.

В настоящее время производится стыковка секций корпуса четвертой подводной лодки тихоокеанской серии «Уфа», осуществляется сварка прочного корпуса.

Строительство серии подводных лодок для Тихоокеанского флота идет в соответствии с контрактными обязательствами. Третья лодка серии «Магадан» будет передана в состав ВМФ РФ в ноябре текущего года, до конца 2021 года запланирован спуск на воду четвертой подводной лодки«Уфа».