В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Польше рассказали о разработке танка-невидимки для войны с Россией

Майк Габриелян
1 час назад
Польша два года пыталась сделать невидимый танк для войны с Россией — он разрабатывался лучшими умами республики в 2013 - 2015 годы. Об этом пишет в издании 19FortyFive военный эксперт Питер Сичиу, сообщает РИА Новости.
В Польше рассказали о танке-невидимке против России
Фото: ВидеокадрВидеокадр
Проект назывался PL-01. За основу поляки взяли шведский легкий танк CV90120-T.
Технология невидимки делала танк более трудным для обнаружения стандартными тепловыми датчиками. Машина была покрыта материалами, поглощающими радиоволны.
Другими отличительными особенностями была беспилотная башня на дистанционном управлении и несколько слоев модульной брони. Она могла выдержать попадание бронебойным снарядом, взрыв мины или самодельного взрывного устройства.
Танк разрабатывала компания Obrum. В последние годы о проекте нет никаких новостей. Возможно, пошутил эксперт, «идеальная стелс-технология танка заставила его полностью исчезнуть».
Армия,РИА Новости,Россия,Польша,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители