В Польше рассказали о танке-невидимке против России

Польша два года пыталась сделать невидимый танк для войны с Россией — он разрабатывался лучшими умами республики в 2013 - 2015 годы. Об этом пишет в издании 19FortyFive военный эксперт Питер Сичиу, сообщает РИА Новости.

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Проект назывался PL-01. За основу поляки взяли шведский легкий танк CV90120-T.

Технология невидимки делала танк более трудным для обнаружения стандартными тепловыми датчиками. Машина была покрыта материалами, поглощающими радиоволны.

Другими отличительными особенностями была беспилотная башня на дистанционном управлении и несколько слоев модульной брони. Она могла выдержать попадание бронебойным снарядом, взрыв мины или самодельного взрывного устройства.