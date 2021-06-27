В Польше рассказали о танке-невидимке против России

Польша
два года пыталась сделать невидимый танк для войны с Россией
— он разрабатывался лучшими умами республики в 2013 - 2015 годы. Об этом пишет в издании 19FortyFive военный эксперт Питер Сичиу, сообщает
РИА Новости.
Проект назывался PL-01. За основу поляки взяли шведский легкий танк CV90120-T.
Технология невидимки делала танк более трудным для обнаружения стандартными тепловыми датчиками. Машина была покрыта материалами, поглощающими радиоволны.
Другими отличительными особенностями была беспилотная башня на дистанционном управлении и несколько слоев модульной брони. Она могла выдержать попадание бронебойным снарядом, взрыв мины или самодельного взрывного устройства.
Танк разрабатывала компания Obrum. В последние годы о проекте нет никаких новостей. Возможно, пошутил эксперт, «идеальная стелс-технология танка заставила его полностью исчезнуть».