Папку с секретными документами об операции с заходом эсминца Defender в Черное море случайно обнаружили возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии

Как сообщает BBC, папка принадлежала высокопоставленному чиновнику минобороны Британии. Документы передал в редакцию прохожий.

В минобороны Великобритании уже признали факт потери секретных документов. Папка содержит распечатки из электронных писем и компьютерной презентации. Из документов следует, что Британия намеренно приняла решение об операции «Дитроит» - проходе эсминца вблизи берегов Крыма. Так Лондон собирался продемонстрировать поддержку Киеву, и показать, что не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.

Британские военные рассматривали два варианта прохода эсминца из Одессы в Батум: с провокацией и без нее, вдали от берегов РФ.

Они также учитывали варианты ответных действий со стороны российского флота и авиации. Предполагалось два варианта: «безопасные и профессиональные действия» и «небезопасные и непрофессиональные».

В итоге был выбран путь, который предоставляет «взаимодействие с правительством Украины в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины».

В Минобороны также сочли, что Великобритания «не должна бояться или убегать», Лондон должен показать, что не признает границ России в Черном море.