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В Британии случайно нашли план провокации с эсминцем против России

Майк Габриелян
1 час назад
Папку с секретными документами об операции с заходом эсминца Defender в Черное море случайно обнаружили возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии.
Как сообщает BBC, папка принадлежала высокопоставленному чиновнику минобороны Британии. Документы передал в редакцию прохожий.
В минобороны Великобритании уже признали факт потери секретных документов. Папка содержит распечатки из электронных писем и компьютерной презентации. Из документов следует, что Британия намеренно приняла решение об операции «Дитроит» - проходе эсминца вблизи берегов Крыма. Так Лондон собирался продемонстрировать поддержку Киеву, и показать, что не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.
Британские военные рассматривали два варианта прохода эсминца из Одессы в Батум: с провокацией и без нее, вдали от берегов РФ.
Они также учитывали варианты ответных действий со стороны российского флота и авиации. Предполагалось два варианта: «безопасные и профессиональные действия» и «небезопасные и непрофессиональные».
В итоге был выбран путь, который предоставляет «взаимодействие с правительством Украины в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины».
В Минобороны также сочли, что Великобритания «не должна бояться или убегать», Лондон должен показать, что не признает границ России в Черном море.
Британские СМИ накануне сообщали, что решение о проходе эсминца вблизи Крыма принимал премьер-министр Британии Борис Джонсон. Министры иностранных дел Доминик Рааб и министр обороны Бен Уоллес разошлись во мнениях о необходимости столь опасной операции.
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