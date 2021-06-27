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СМИ: секретные документы об эсминце Defender лежали на автобусной остановке несколько дней

ТАССиещё 14
12 минут назад
Секретные документы, касающиеся прохода британского эсминца Defender вблизи берегов Крыма, могли пролежать возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии несколько дней перед тем, как их обнаружил случайный прохожий. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правительственные источники.
Секретные документы об эсминце Defender пролежали на остановке несколько дней
Фото: ReutersReuters
По его данным, о пропаже документов в Министерстве обороны Великобритании стало известно еще неделю назад, однако в ведомстве не знали, где именно они были утеряны. Сами папки с секретными сведениями общим объемом 50 страниц были найдены прохожим лишь 22 июня - за день до инцидента с участием Defender в Черном море. Согласно телеканалу, оборонное ведомство Соединенного Королевства проводит расследование произошедшего. По предварительной информации, документы, включающие распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, были утеряны высокопоставленным чиновником Минобороны.
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"Минобороны относится к защите информации чрезвычайно серьезно, в связи с чем было начато расследование. Причастный к инциденту сотрудник оповестил о потере своевременно", - приводит Sky News высказывания представителя оборонного ведомства Великобритании, отказавшегося давать подробные комментарии о ходе расследования.
При этом он подтвердил, что между пропажей документов и их последующим обнаружением случайным прохожим прошло несколько дней.

Потерянные документы

О потере секретных документов Минобороны Соединенного Королевства в воскресенье сообщила вещательная корпорация Би-би-си - именно ее редакции прохожий передал найденные материалы. В них, в частности, утверждается, что Великобритания приняла решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву и показать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.
В презентации, которую приводит Би-би-си, говорится, что движение эсминца в Черном море было названо "Операцией Дитроит", судя по всему, по названию горной породы. Рассматривались два варианта прохода эсминца из украинской Одессы в грузинский Батуми.
Первый был описан как "безопасный и профессиональный", в том числе по "схеме разделения движения" вблизи побережья Крыма. При этом британские военные разбирали несколько вариантов ответных действий со стороны российского флота и авиации - от "безопасных и профессиональных" до "небезопасных и непрофессиональных". Этот путь, как отмечалось в презентации, "предоставит возможность взаимодействия с правительством Украины <...> в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины".
Второй анализировавшийся вариант предполагал, что эсминец пройдет вдали от Крыма. Это позволило бы избежать конфронтации. Однако в Минобороны опасались, что Москва может представить это как то, что "Великобритания боится или убегает" и что она признает принадлежность этих вод за Россией. В итоге выбор был сделан в пользу первого варианта.
Армия,Министерство обороны,Правительство Украины,Sky News,Республика Крым,Соединенное Королевство,
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