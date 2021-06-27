Секретные документы об эсминце Defender пролежали на остановке несколько дней

По его данным, о пропаже документов в Министерстве обороны Великобритании стало известно еще неделю назад, однако в ведомстве не знали, где именно они были утеряны. Сами папки с секретными сведениями общим объемом 50 страниц были найдены прохожим лишь 22 июня - за день до инцидента с участием Defender в Черном море. Согласно телеканалу, оборонное ведомство
Соединенного Королевства проводит расследование произошедшего. По предварительной информации, документы, включающие распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, были утеряны высокопоставленным чиновником Минобороны.