ВМФ РФ проведет учения рядом с британским авианосцем

Согласно данным международной системы уведомлений для авиаперсонала (NOtice To AirMen, NOTAM), маневры кораблей ВМФ России 26 июня состоятся в морской зоне, почти вплотную прилегающей к акватории Средиземного моря южнее острова Кипр. Там с 1 по 30 июня оперирует авианосная группировка судов Королевского ВМФ Великобритании, возглавляемой авианосцем Queen Elizabeth. Таким образом, области «занятые» британцами и россиянами разделяет всего лишь около 30 километров, примерно 15 морских миль.

В средиземноморских маневрах отечественного флота задействованы пять судов ВМФ России. Среди них ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также две подводные лодки - «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону». В авиагруппу учений входят противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, дальние бомбардировщиками Ту-22М3, а также пара тяжелых истребителей МиГ-31К, оснащенных новейшими гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал».