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ВМФ РФ проведет ракетные стрельбы рядом с британским авианосцем

Елена Прошина
44 минуты назад
Группа кораблей ВМФ России проведет учения в акватории Средиземного моря, в рамках которых запланированы ракетные стрельбы на расстоянии около 15 морских миль от британской военной эскадры, флагманом которой является авианосец Queen Elizabeth. Об этом сообщает РИА «Новости».
ВМФ РФ проведет учения рядом с британским авианосцем
Фото: ТАССТАСС
Согласно данным международной системы уведомлений для авиаперсонала (NOtice To AirMen, NOTAM), маневры кораблей ВМФ России 26 июня состоятся в морской зоне, почти вплотную прилегающей к акватории Средиземного моря южнее острова Кипр. Там с 1 по 30 июня оперирует авианосная группировка судов Королевского ВМФ Великобритании, возглавляемой авианосцем Queen Elizabeth. Таким образом, области «занятые» британцами и россиянами разделяет всего лишь около 30 километров, примерно 15 морских миль.
В средиземноморских маневрах отечественного флота задействованы пять судов ВМФ России. Среди них ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также две подводные лодки - «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону». В авиагруппу учений входят противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, дальние бомбардировщиками Ту-22М3, а также пара тяжелых истребителей МиГ-31К, оснащенных новейшими гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал».
О деятельности Queen Elizabeth в Средиземном море известно то, что он участвует в ударах западной коалиции по боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии. В авиакрыло британского плавучего аэродрома, помимо прочих самолетов, входят новейшие американские истребители пятого поколения F-35.
Армия,Исламское государство,Россия,
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