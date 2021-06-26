Американский ракетный эсминец идет в Черное море

Ранее посольство России в Соединенных Штатах в своем Twitter выступило с призывом отказаться от проведения многонациональных военных учений Sea Breeze — 2021. По заявлению посольства, уменьшить напряженность в этом регионе смогут только сами причерноморские государства при условии того, что в этот процесс не будут вмешиваться «снаружи».