На Украине назвали секретное оружие для победы над Россией

Украинское издание Defense Express рассказало об оружие, с помощью которого можно победить войска России

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Речь идет о танке четвертого поколения «Нота», концепция которого разработана на Украине. По данным издания, танк прошел множество модификации, что делает его более совершенным, чем российский танк «

Для «Ноты» разработана пушка калибром 152 миллиметра, из которой можно стрелять с частотой в четыре секунды, говорится в статье. Также боевая машина оснащена тремя магазинами барабанного типа, прицелами с оптическими и тепловыми каналами, производительным бортовым компьютером, системой спутниковой навигации и средствами определения "свой-чужой".

Танк еще не выпущен, работы над ним ведутся более 30 лет. Однако авторы материала утверждают, что «если бы танк „Нота“ был на поле боя сейчас, ему не было бы равных». Также отмечается, что с помощью танка можно победить российские войска.