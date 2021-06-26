Американский эсминец направился в Черное море

На днях британский эсминец устроил провокацию в Черном море, у берегов России, вторгнувшись в наши территориальные воды близ Крыма. Российские пограничники и авиация были вынуждены открыть предупредительный огонь, после чего нарушитель ушел в международные воды. В Лондоне заявили, что эсминец действовал намеренно, и Британия не признает российский суверенитет над Крымом. После этого в МИД РФ
не исключили, что при следующем вторжении на территорию РФ российские военные откроют огонь по кораблю-нарушителю.