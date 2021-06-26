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Американский эсминец направился в Черное море

Майк Габриелян
32 минуты назад
Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море, чтобы участвовать в военных учениях Sea Breeze - 2021. Об этом в субботу на своем сайте сообщил Шестой флот ВМС США.
Американский эсминец направился в Черное море
Фото: ВидеокадрВидеокадр
Учения проводятся с 1997 года. Американцы не скрывают, что хотят показать Киеву свою поддержку в войне против ДНР и ДНР и в территориальных притязаниях к России.
«Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является ощутимой демонстрацией поддержки Украины со стороны США и сейчас необходимо как никогда », - заявила Кристина Квин, представитель посольства США на Украине.
По ее словам, это - часть обязательства, которое США, НАТО и государства-партнеры взяли на себя с 1997 года «по укреплению морской безопасности в Черном море».
Сообщается, что учения Sea Breeze пройдут в 21-й раз. В них будут участвовать представители более 30 стран из Австралии, Азии, Америки, Африки и Европы.
Всего на маневры прибудут 5 тысяч военных, планируется задействовать 32 корабля и 40 самолетов.
На днях британский эсминец устроил провокацию в Черном море, у берегов России, вторгнувшись в наши территориальные воды близ Крыма. Российские пограничники и авиация были вынуждены открыть предупредительный огонь, после чего нарушитель ушел в международные воды. В Лондоне заявили, что эсминец действовал намеренно, и Британия не признает российский суверенитет над Крымом. После этого в МИД РФ не исключили, что при следующем вторжении на территорию РФ российские военные откроют огонь по кораблю-нарушителю.
Армия,Кристина Квин,НАТО,МИД,Киев,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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