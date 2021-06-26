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Полёты истребителей МиГ-31К в Сирии сняли на видео

Юрий Столбов
53 минуты назад
Минобороны РФ распространило видео полётов истребителей МиГ-31К в Сирии, где начались учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море. Самолёты способны применять новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
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