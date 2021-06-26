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«Полудохлые пьянчуги»: Британцы усомнились в боеспособности России

Елена Прошина
1 час назад
Читатели таблоида Daily Mail бурно комментируют опубликованную в этом издании статью, посвященную недавнему инциденту с британским боевым кораблем, зашедшим в территориальные воды России у берегов Крыма и последующим выдворением нарушителя госграницы российскими пограничниками.
Комментарии к статье демонстрируют целую палитру мнений жителей Туманного Альбиона не только к самому инциденту, но и к России вообще, ее отношениям с Великобританией и к роли в мировой политике. Некоторые комментаторы уверены, что жители Российской Федерации полностью зависят от помощи Запада.
По мнению одного из них, «вопрос с эсминцем решается просто. Давайте наложим на Россию санкции. Пусть ее жители стоят в очереди за хлебом. Только так можно остановить эту грязь».
Кто-то уверен, что британские моряки практически ничем не рисковали, вторгаясь в прибрежные воды Крыма. По его мнению, оружие, демонстрируемое Россией на военных парадах на самом деле муляжи. При этом половина ее армии — «полудохлые пьянчуги».
«Наш настоящий враг — Китай, и он идет вперед. Надо объединиться с русскими, а не толкать их в лапы Китая», - не соглашается с предложениями уморить голодом жителей России другой комментатор.
Ему вторит человек, призывающий соотечественников не позволить американцам втянуть Британию в конфликт с Россией. По его словам, если «маразматик в Белом доме» хочет провоцировать Россию, то пусть занимается этим самостоятельно.
Общий же тон комментариев выдержан в духе того что Россий захватила Крым силой и не имеет на него никаких прав. При этом она – отнюдь не друг Британии, поскольку «убивает людей на британских улицах».
Армия,Видео,Daily Mail,Республика Крым,Россия,
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