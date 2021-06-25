Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк

"В пятницу, 25 июня, в 22:50 мск с пусковой установки (ПУ) 4 площадки 43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны России", - отметили в военном ведомстве.
"Стартовавшая в 22:50 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета космического назначения "Союз-2.1б" в расчетное время - 22:52 мск - принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве.