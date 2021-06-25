Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк

Как уточнили в Минобороны, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Союз-2.1б" прошли в штатном режиме. "Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", - добавили в министерстве.

Это второй пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2021 году. Предыдущий был успешно проведен с северного космодрома 2 февраля. Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие шестнадцать лет с северного космодрома проведено 46 пусков ракет-носителей "Союз-2" среднего класса 1А и 1Б, а также 6 пусков ракет-носителей "Союз-2" легкого класса этапа модернизации 1 В.