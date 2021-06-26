Украинский Ан-225 снес ограду британской авиабазы

Украинский транспортный самолет Ан-225 "Мрия" снес потоками воздуха ограждение, выставленное по периметру взлетно-посадочной полосы при посадке на британскую авиабазу Брайз-Нортон в деревне Котсуолд. Об этом сообщает издание GloucestershireLive.