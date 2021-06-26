Украинский Ан-225 снес ограду британской авиабазы

В марте прошлого года сообщалось, что после 18 месяцев ремонта и модернизации самый большой в мире самолет — Ан-225 — снова оказался в воздухе. На момент своего появления, разработанный и сконструированный ОКБ им. О.К. Антонова
в 1980-х годах Ан-225 "Мрия" ("Мечта") был самым большим транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса достигает 640 т, длина составляет 84 м, размах крыла — 88,4 м, максимальная грузоподъемность — 250 т. В мире существует только один летный экземпляр Ан-225.