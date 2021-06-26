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На авиабазе в Великобритании произошел инцидент с участием украинского самолета

Газета.Ruиещё 3
13 минут назад
Украинский транспортный самолет Ан-225 "Мрия" снес потоками воздуха ограждение, выставленное по периметру взлетно-посадочной полосы при посадке на британскую авиабазу Брайз-Нортон в деревне Котсуолд. Об этом сообщает издание GloucestershireLive.
Украинский Ан-225 снес ограду британской авиабазы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В публикации говорится, что самолет прилетел в Великобританию из пакистанского города Карачи. Полет был частью операции по выводу войск НАТО из Афганистана.
В марте прошлого года сообщалось, что после 18 месяцев ремонта и модернизации самый большой в мире самолет — Ан-225 — снова оказался в воздухе. На момент своего появления, разработанный и сконструированный ОКБ им. О.К. Антонова в 1980-х годах Ан-225 "Мрия" ("Мечта") был самым большим транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса достигает 640 т, длина составляет 84 м, размах крыла — 88,4 м, максимальная грузоподъемность — 250 т. В мире существует только один летный экземпляр Ан-225.
Армия,Войска,АНТК "АНТОНОВ",НАТО,Соединенное Королевство,
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