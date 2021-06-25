Американцы дали "добро" на провокацию британцев в Черном море

После инцидента с эсминцем британских в Черном море политики вновь заговорили о «красной черте», обозначенной Владимиром Путиным в Женеве

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Насколько умно дразнить русских медведей провокациями? Напомним, английский военный корабль 23 июня, транзитом из Одессы в Грузию , углубился на три мили в территориальные воды России возле крымского мыса Фиолент. На перехват ему отправились российские пограничные катера и самолеты, в том числе – бомбардировщик Су-24.

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Командир эсминца флота Ее Величества проигнорировал приказ пограничников изменить курс. Тогда патрульный корабль дал в направлении HMS Defender серию предупредительных выстрелов из палубного орудия. Су-24, в свою очередь, сделал боевой заход и сбросил по курсу корабля четыре 250-ти килограммовых фугаса. По этим толстым намекам экипаж британского эсминца догадался, что ему не рады в русских водах. За считанные минуты корабль покинул 12-мильную зону возле Крыма и ушел в открытое море.

Британская публика теперь смакует позор своих моряков. В Англии переживают, что Москва демонстративно вытерла ноги об их флот, чего никогда бы себе не позволила, будь на месте HMS Defender эсминец США . Аналитики отмечают другой тревожный аспект происшествия: Россия впервые после «холодной войны» применила не маневр «вытеснения» или таран, а именно огонь боевыми снарядами и реальную атаку с воздуха на корабль НАТО

В связи с этим сербское издание «Печат» напоминает о речи Владимира Путина в Женеве, где российский лидер четко обозначил «красную линию», с которой западу лучше не играться – это контакты Украины с НАТО. Чем они теснее, тем русский медведь злее. В случае решения о вступлении Украины в Североатлантический альянс, вероятнее всего, будет аннигилировано само украинское государство, полагает «Печат». Стрельба боевыми по натовскому кораблю в крымских водах только подтверждает серьезность слов президента РФ.

Сербское издание пишет, что за время существование СССР бывшие советские республики приобрели немалые территории от щедрот ненавистного «старшего брата». Одна только Россия утратила территории и, в каком-то смысле, саму государственность. Когда же в XXI веке Российская Федерация решила вернуть хоть часть исконных земель, ее объявили мировой угрозой, агрессором и захватчиком. Самый показательный пример черной неблагодарности – Украина.

Украина, это государство-флюгер, собранное из частей Австро-Венгрии, Польши и России, с большими амбициями, но шатким геополитическим положением. В своем конфликте с Россией Украина призвала на помощь третью сторону – НАТО, добровольно став заложником в большой игре. В Женеве Путин сказал, что Кремль в курсе переговоров между Киевом и Вашингтоном, цель которых: протащить Украину в НАТО даже вопреки правилам Альянса. Это, якобы, «только вопрос времени». Таким образом, США получит возможность разместить свои ракеты средней дальности в 7-10 минутах подлетного времени от Москвы.

«Карибский кризис» разразился после того, как на Кубу были перебазированы русские ракеты, а это 15 минут подлетного времени до Вашингтона. То есть, вдвое больше.

Естественно, Москва пойдет на все, чтобы не допустить подобного стратегического дисбаланса, это и есть «красная черта». Как говорила старая цыганка в фильме Кустурицы: «У меня рука тяжелая. Такие громы грянут, закачаешься!». Однако, похоже, у украинских властей и их западных союзников сложилось впечатление, что если не пересекать опасную черту (вступление Украины в НАТО), они могут творить на границах с Россией все, что заблагорассудится. Маневр эсминца HMS Defender – из этой оперы. Прокомментировал ситуацию кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран, сотрудник подразделения Центра европейских исследований Владимир Оленченко

– Владимир Путин в Женеве ясно дал понять, что для России «красной линией», своеобразной точной невозврата, станет решение стран НАТО о включении Украины в Альянс. Как выразился Путин – «нет гарантий, что этого не произойдет». Но какие шаги может предпринять Россия, если дело дойдет до этой опасной черты?

– Будем смотреть объективно, это не игра в шахматы – Украину не так легко переставить с клетки на клетку. Это реальная жизнь, так что не надо увлекаться отвлеченными политическими формулами. НАТО очень большая организация. Она состоит из 30 членов и многие не заинтересованы в том, чтобы Украина вошла в Альянс. Вполне понятно, что Россия не сидит, сложа руки. Мы ведем дипломатическую «разъяснительную работу» с руководством стран, входящих ныне в Североатлантический блок. Так что, вряд ли среди членов Альянса когда-нибудь созреет единогласие по вопросу присутствия Украины в НАТО. Это первое.

Второе: только треть населения Украины поддерживают идею вступления страны в НАТО, а семьдесят процентов решительно «против». Так что мы продолжим работать с государствами входящими в НАТО, продолжим работать с Украиной. Мы будем возражать против того, чтобы нарушался баланс сил в Европе. Это наша «красная линия».

– Маневр британского эсминца Defender у берегов Крыма, похоже означает, что «западные партнеры» превратно поняли слова российского президента. Командование НАТО как будто решило, что если не пересекать обозначенную Владимиром Путиным черту (вступление Украины в Альянс), то можно задирать Россию как угодно дерзко.

– Вряд ли между оговоренной «красной линией» и провокацией эсминца НАТО есть прямая связь. Цель у британского корабля была узкая и прагматичная. Дело в том, что морской флот НАТО начал активно «присутствовать» в Черном море, с целью отработки координации между союзниками на случай военных действий. Если развертываются войска, передислоцируется флот, то это не пустая прогулка. Всегда ставится конкретная задача и цель. Перед эсминцем Defender наверняка стояла задача проверить, насколько мобильна российская оборона. Мы показали, что наша оборона мобильна, и мы не станем колебаться перед применением оружия.