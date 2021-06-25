МиГ-31К с «Кинжалами» уничтожили «противника» в Средиземноморье

Сергей Кобылаш. Носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» два истребителя МиГ-31К на проходящих в Средиземном море учениях уничтожили условного противника, сообщил командующий Дальней авиацией ВКС России

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«Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Выполнялись задачи по уничтожению условного противника. Задачи выполнены с высоким качеством», – передает РИА «Новости» слова Кобылаша.

Он добавил, что российская авиатехника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность, а летчики получили бесценный опыт.

В рамках начавшихся сегодня совместных учений авиации и кораблей постоянного оперативного соединения ВМФ России истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 также выполнили задачи «по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря», уточнили в Минобороны

Самолеты МиГ-31К впервые переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирию. Ранее размещаться там не позволяла недостаточно длинная полоса, однако в мае была завершена ее реконструкция, и теперь на Хмеймиме могут садиться и взлетать все типы самолетов Воздушно-космических сил России.

Задействованные в учениях корабли провели тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника. «Самолет условного противника получил данные о местонахождении фрегата в море и взял курс на цель для нанесения авиаудара управляемыми ракетами. Условный противник с заданными характеристиками был сымитирован электронным способом системой управления вооружения корабля», – рассказали в министерстве.

Корабельные расчеты обнаружили и классифицировали условную цель, а расчеты ПВО при подходе «самолета» на дистанцию поражения уничтожили его электронными пусками зенитных ракет, предотвратив нанесение ракетного удара по кораблям.