"Мы перебрасываем истребители в этот район для испытаний в жарком климате. Не случайно это летом происходит, в момент температурных рекордов на Ближнем Востоке. С одной стороны, необходимо испытать наш "Кинжал" в этих условиях. С другой стороны — показать всем заинтересованным игрокам этого региона, какое у России есть оружие и как оно работает. В том числе и американцам, которые в Сирии, на восточном берегу Евфрата, находятся незаконно. Они воруют сирийскую нефть, вывозят её. Находятся там под предлогом защиты курдов, но курды и турки их не звали туда.
Перебрасывая носители гиперзвуковых ракет, мы показываем американцам, что у России есть силы, которые могут заставить их покинуть сирийскую территорию. Если они подобру-поздорову оттуда не уйдут. Это демонстрация нашей мощи. В том числе и для шестого американского флота, который находится в Средиземном море, и корабли которого заходят в Мраморное море, Босфор, в Чёрное море. В черноморском бассейне проводят учения одно за другим. Ракеты Tomahawk, находящиеся на американских эсминцах, угрожают нашим южным регионам, а также войскам и ракетным базам, расположенным в европейской части России.
Поэтому мы прилетели туда с нашими "Кинжалами". Будем летать возле американских и английских ударных авианосных группировок, показывать им, что есть у нас есть под фюзеляжем. Чтобы они чувствовали себя не гегемоном в этом районе, а "поджимали хвост" и понимали, что в случае чего они получат то, что им положено, если будут задираться очень сильно, как это сделал английский эсминец Defender", — заявил Литовкин.