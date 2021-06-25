Вторгшийся в воды России Defender прибыл в Батуми

В среду Минобороны России
сообщило о вторжении эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В оборонном ведомстве действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН
по морскому праву. Британская сторона утверждала, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а "проводили учебные стрельбы".