Россия перебросила в Сирию гиперзвуковые МиГ-31К

В ведомстве пояснили, что 25 июня Россия начала военные учения в Средиземном море. В рамках тренировочной программы с российских аэродромов были переброшены два самолета МиГ-31К. Носители будут выполнять в Сирии «учебные задачи», уточнил командир одного из экипажей МиГ-31К.