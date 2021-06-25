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Российские носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К впервые перебросили в Сирию

Вечерняя Москваиещё 4
8 минут назад
Россия впервые перебросила на авиабазу Хмеймим в Сирии два истребителя МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом в пятницу, 25 июня, рассказали в Минобороны.
Россия перебросила в Сирию гиперзвуковые МиГ-31К
Фото: ТАССТАСС
В ведомстве пояснили, что 25 июня Россия начала военные учения в Средиземном море. В рамках тренировочной программы с российских аэродромов были переброшены два самолета МиГ-31К. Носители будут выполнять в Сирии «учебные задачи», уточнил командир одного из экипажей МиГ-31К.
Он добавил, что посадка прошла благополучно мягко, ее можно выполнять днем, ночью и в сложных погодных условиях, благодаря системе инструментального захода и аэродрому, пишет РИА Новости.
Напомним, реконструкция второй взлетно-посадочной полосы на авиабазе Хмеймим завершилась в мае текущего года.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о содействии России в деэскалации региональных конфликтов. Он напомнил, что с помощью российской военной подготовки от террористов удалось освободить большую часть территории Сирии.
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