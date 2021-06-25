Россия перебросила в Сирию гиперзвуковые МиГ-31К

В ведомстве пояснили, что 25 июня Россия начала военные учения в Средиземном море. В рамках тренировочной программы с российских аэродромов были переброшены два самолета МиГ-31К. Носители будут выполнять в Сирии «учебные задачи», уточнил командир одного из экипажей МиГ-31К.
Он добавил, что посадка прошла благополучно мягко, ее можно выполнять днем, ночью и в сложных погодных условиях, благодаря системе инструментального захода и аэродрому, пишет РИА Новости.
Напомним, реконструкция второй взлетно-посадочной полосы на авиабазе Хмеймим завершилась в мае текущего года.
Ранее президент РФ Владимир Путинрассказал о содействии России в деэскалации региональных конфликтов. Он напомнил, что с помощью российской военной подготовки от террористов удалось освободить большую часть территории Сирии.