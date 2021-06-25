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В США назвали российское оружие будущего

Lenta.ru
1 час назад
Колесная боевая машина пехоты, созданная на платформе «Бумеранг», которую Россия показала на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021 в Белоруссии, является одним из примеров оружия будущего, пишет американский журнал The National Interest.
В США назвали российское оружие будущего
Фото: Владимир Гердо / ТАССВладимир Гердо / ТАСС
Издание напоминает, что впервые данная машина была показана широкой публике в мае 2015 года на параде Победы в Москве, после чего разработчикам потребовалось время на устранение замечаний к ней, касающихся, в частности, доработки корпуса и улучшения плавучести. «Тем не менее, похоже, что проблемы были решены», — признает журнал.
The National Interest отмечает, что благодаря расположению двигателя в передней части «Бумеранг» получил широкий задний люк. Издание напоминает, что данная боевая машина оснащена дистанционно управляемой башней Т-15 «Армата».
Журнал, называя «Бумеранг» «будущим войны», напоминает, что на базе данной колесной платформы также можно создать, в частности, бронетранспортер.
В апреле 2020 года гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия от международных продаж бронемашин на платформе «Бумеранг» может заработать миллиард долларов.
В январе 2018 года в Instagram «Военно-промышленной компании» были опубликованы первые фотографии интерьера перспективной российской колесной платформы «Бумеранг».
Армия,Александр Михеев,ВПК,Рособоронэкспорт,The National Interest,Россия,Беларусь,Соединенные Штаты,
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