В США назвали российское оружие будущего

Издание напоминает, что впервые данная машина была показана широкой публике в мае 2015 года на параде Победы в Москве, после чего разработчикам потребовалось время на устранение замечаний к ней, касающихся, в частности, доработки корпуса и улучшения плавучести. «Тем не менее, похоже, что проблемы были решены», — признает журнал.
The National Interest отмечает, что благодаря расположению двигателя в передней части «Бумеранг» получил широкий задний люк. Издание напоминает, что данная боевая машина оснащена дистанционно управляемой башней Т-15 «Армата».
Журнал, называя «Бумеранг» «будущим войны», напоминает, что на базе данной колесной платформы также можно создать, в частности, бронетранспортер.