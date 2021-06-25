В США назвали российское оружие будущего

Издание напоминает, что впервые данная машина была показана широкой публике в мае 2015 года на параде Победы в Москве, после чего разработчикам потребовалось время на устранение замечаний к ней, касающихся, в частности, доработки корпуса и улучшения плавучести. «Тем не менее, похоже, что проблемы были решены», — признает журнал.