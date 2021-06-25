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В генштабе Британии признали риски "полномасштабной войны" из-за инцидента с эсминцем

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Начальник генштаба Вооруженных сил Великобритании Николас Картер заявил, что инцидент с британским эсминцем Defender мог создать риск «необоснованной эскалации». Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
В Британии признали риск войны из-за инцидента с эсминцем
Фото: ReutersReuters
«Это (возможный — «Газета.Ru») просчет, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Черном море в среду, — это один из тех случаев, которые могут его (просчет — «Газета.Ru») породить», — сказал Картер.
Глава генштаба признался, что из-за этого он не спит по ночам.
Он также выразил мнение, что следствием возможного просчета в игре в «кошки — мышки» с Россией может стать «полномасштабная война».
23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.
После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.
Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн, в свою очередь, заявил, что экипаж не провоцировал конфликт во время инцидента.
Армия,В мире,Черное море,Николас Картер,Министерство обороны,Генштаб,ООН,Газета.Ru,Соединенное Королевство,
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