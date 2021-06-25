В Британии признали риск войны из-за инцидента с эсминцем

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«Это (возможный — «Газета.Ru») просчет, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Черном море в среду, — это один из тех случаев, которые могут его (просчет — «Газета.Ru») породить», — сказал Картер.

Глава генштаба признался, что из-за этого он не спит по ночам.

Он также выразил мнение, что следствием возможного просчета в игре в «кошки — мышки» с Россией может стать «полномасштабная война».

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России . В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.