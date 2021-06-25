В Британии признали риск войны из-за инцидента с эсминцем

«Это (возможный — «Газета.Ru») просчет, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Черном море в среду, — это один из тех случаев, которые могут его (просчет — «Газета.Ru») породить», — сказал Картер.
Глава генштаба признался, что из-за этого он не спит по ночам.
Он также выразил мнение, что следствием возможного просчета в игре в «кошки — мышки» с Россией может стать «полномасштабная война».
23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.
После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России
. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН
по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.
Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн, в свою очередь, заявил, что экипаж не провоцировал конфликт во время инцидента.