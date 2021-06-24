Военные ДНР открыли огонь по позициям ВСУ

В среду утром украинские силовики подвергли минометному и гранатометному обстрелу окрестности Горловки, в результате чего был поврежден дом в поселке Зайцево. Вечером ВСУ обстреляли из минометов север Донецка. Огнем были повреждены газопровод низкого давления, остекление и фасад здания когенерационной станции шахты имени Засядько.