В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Военные ДНР открыли огонь по позициям ВСУ в ответ на обстрел киевскими силовиками Горловки

ТАСС
58 минут назад
Военнослужащие Народной милиции Донецкой народно республики (ДНР) открыли ответный огонь из не запрещенного минскими соглашениями вооружения по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых велись обстрелы Донецка и Горловки. Об этом в четверг сообщил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Военные ДНР открыли огонь по позициям ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"С целью защиты мирного населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенного минскими соглашениями вооружения, подавив огневые точки противника", - приводит слова Басурина Донецкое агентство новостей.
В среду утром украинские силовики подвергли минометному и гранатометному обстрелу окрестности Горловки, в результате чего был поврежден дом в поселке Зайцево. Вечером ВСУ обстреляли из минометов север Донецка. Огнем были повреждены газопровод низкого давления, остекление и фасад здания когенерационной станции шахты имени Засядько.
В понедельник утром три военнослужащих ДНР погибли в результате обстрела пригорода Донецка со стороны украинских силовиков. В связи с этим глава республики Денис Пушилин заявил, что подразделения ВСУ прибегают к тактике террора, агрессии и обмана на линии соприкосновения в Донбассе. Он также отметил, что ДНР не должна и не будет "спускать Украине с рук ее подлые выходки" и намерена "реализовать соответствующие ответные шаги".
Армия,Денис Пушилин,Эдуард Басурин,Горловка,Донецк,Украина,
94
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители