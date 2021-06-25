Минобороны сообщило о переброске в Сирию истребителей МиГ-31К

Как отметили в ведомстве, 25 июня началось совместное учение сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС РФ. Перелет МиГ-31К с российских аэродромов в САР был осуществлен в рамках учения. По словам командира одного из экипажей, истребители будут выполнять "учебные задачи".