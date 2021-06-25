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Минобороны сообщило о переброске в Сирию истребителей МиГ-31К

Российская Газетаиещё 2
59 минут назад
Россия впервые перебросила на авиабазу Хмеймим в Сирии два истребителя МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Министерство обороны РФ.
Минобороны сообщило о переброске в Сирию истребителей МиГ-31К
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отметили в ведомстве, 25 июня началось совместное учение сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС РФ. Перелет МиГ-31К с российских аэродромов в САР был осуществлен в рамках учения. По словам командира одного из экипажей, истребители будут выполнять "учебные задачи".
В мае на авиабазе Хмеймим была завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы. Это расширило возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов, включая дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31К.
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