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"Прав по всем пунктам": Эксперт о заявлении Патрушева по биооружию

Елена Прошина
42 минуты назад
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал "Рамблеру" заявление Секретаря Совбеза России Николая Патрушева о возрождении биооружия в мире.
Ранее Патрушев заявил о наличии явных признаков того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По его словам, "мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия".
"Патрушев прав по всем пунктам. Работа над биологическим оружием никогда не прекращалась. Из конвенции (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) - прим. ред.) никто не выходил, биологическое оружие не создавалось, но разрабатывались формы борьбы с ним. Когда вы разрабатываете формы борьбы, значит, вы должны знать, против чего боретесь. Этот процесс продолжался.

Мы все знаем, что американские станции по разработке биологического оружия размещены по всему миру. Даже по периметру границ России расположено несколько десятков таких станций. Для нас это тоже не секрет. Особенно много их на Украине и в Грузии.

Что касается других видов оружия. Очень много видов оружия, которые не относятся к категории летальных, но, на самом деле, таковыми по сути являются. Это те виды оружия, которые влияют на когнитивные способности человека. Важно в конце концов изменить сознание противника и его правящую элиту, принудить подчиниться своей воле. Своим нормам и правилам, как говорят американцы. Это и есть цель. А какими средствами вы будете этого добиваться — с помощью ядерного оружия, высокоточного оружия или какими-то другими видами оружия — это уже не суть важно. Этого можно добиться разными способами, в том числе и генетическим оружием", — отметил специалист.
Армия,Алексей Подберезкин,Николай Патрушев,МГИМО,Совет безопасности РФ,ИТАР-ТАСС,
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