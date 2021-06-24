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Военно-транспортный самолет C-130 Hercules сбили в Эфиопии

Российская Газета
1 час назад
Самолет Lockheed C-130 Hercules американского производства военно-воздушных сил Эфиопии сбит боевиками группировки Народный фронт освобождения Тыграя. Сообщается, что крылатая машина перевозила личный состав и боеприпасы.
Военно-транспортный самолет C-130 Hercules сбили в Эфиопии
Фото: ReutersReuters
В Сети обнародованы фотографии и видеоматериалы с места крушения. После удара о землю воздушное судно полностью разрушилось, после чего многочисленные обломки загорелись.
По предварительным данным, все находившиеся на борту люди погибли. Данных о том, какое оружие применено, пока нет, но, вероятно, был использован один из захваченных мятежниками переносных зенитных ракетных комплексов.
ВВС этого государства получали из США четыре самолета данной модели. Имелись также два L-100-30, являющиеся гражданской версией С-130.
Такие четырехдвигательные транспортники могут перевозить более 90 военнослужащих или 19350 кг груза. Экипаж - 5 человек.
И ранее с этой техникой случались инциденты. Например, один Hercules был списан после жесткой посадки, совершенной в августе 2014 года. Тогда выжили только два члена экипажа, которые получили увечья.
В этом году поступала информация о катастрофе вертолета Ми-24. В ноябре прошлого года тыграйцам удалось сбить истребитель МиГ-23.
Армия,Эфиопия,
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