Главком ВМФ назвал провокацией инцидент с эсминцем

В минувшую среду эсминец ВМС Великобритании "Дефендер" вошел в российские территориальные воды на 3 километра. Инцидент произошел в районе мыса Фиолент в пригороде Севастополя. Наперерез иностранному кораблю вышли сначала российские пограничники, затем о недопустимости нарушения госграницы РФ британским морякам напомнил российский бомбардировщик Су-24М. Только после предупредительной стрельбы
, которую произвели и пограничный сторожевой корабль и боевой самолет, британский эсминец покинул наши территориальные воды. После инцидента в Минобороны был вызван
военный атташе Великобритании.