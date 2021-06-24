Спланированная провокация: BBC показало кадры с борта Defender

Журналист Джонатан Бил из Великобритании поделился видеороликом с борта британского эсминца Defender, который вчера, 23 июня, допустил грубое вторжение в территориальные воды России рядом с Крымом . Видео опубликовал канал Би-би-си (BBC).

Фото: Reuters Reuters

Как можно увидеть по кадрам, британские военные серьезно обеспокоились, когда стали слышны предупредительные выстрелы от российских военных. При этом самих выстрелов слышно не было, но видно, как члены экипажа забегали, чтобы как можно быстрее оставить опасную территорию.

Кроме этого, из видео понятно, что военные просто не могли не расслышать предупреждений от пограничной службы и Федеральной службы безопасности России . Хотя после случившегося в Минобороны Великобритании сказали, что «никакие выстрелы в направлении эсминца Defender не производились».

Впоследствии Джонатан Бил признался, что это было спланированным действием королевского эсминца. При попытке проследовать в Грузию он намеренно допустил грубое нарушение российских границ. Журналист уточнил, что буквально в 100 ярдах от эсминца было видно российских пограничников и отлично слышно, как они стреляют, делая намеки, что вести себя так на чужой территории нельзя.

При этом власти Британии заявили, что Defender проходил через воды Украины согласно общепринятому и признанному на международном уровне транзитному маршруту.

Жители США ранее высмеяли поступок англичан.