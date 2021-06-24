«Бомбить можно»: Рябков раскритиковал вторжение британского эсминца в Черное море

В ситуации, когда зарубежные коллеги не понимают, что такое российские границы, государство «может бомбить». Об этом, давая комментарий по вторжению британского эсминца Defender в Черное море, заявил замруководителя МИД РФСергей Рябков, сообщает РИА Новости.
По напоминанию дипломата, всем, кто под прикрытием свободы мореплавания нарушает госграницу России, больше не нужно предпринимать таких действий. Он отметил, что безопасность России — на первом месте.
Кроме этого, Рябков дал ответ на вопрос, что предпринять Москве, чтобы не допустить такого рода происшествий с американскими партнерами.
«Мы можем обращаться к здравому смыслу, говорить о необходимости уважать международное право, но если это не приводит ни к каким результатам — мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не могут понять», — заявил он.
Напомним, 23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выгнали британский эсминец Defender из российских территориальных вод. Корабль допустил нарушение государственной границы у мыса Фиолент. Пограничниками был начат предупредительный огонь, а бомбардировщиком Су-24М - предупредительное бомбометание, после чего британское судно оставило российские границы
Сенатор Алексей Пушков уверен, что такие действия экипажа британского корабля - провокация, необходимая для развития нового международного скандала и нового приступа истерии против России. Политик озадачился вопросом, что нужно было британскому кораблю в российских территориальных водах. По его словам, военные Британии не могли заниматься защитой безопасности своей страны, поскольку она находится совсем в других морях.