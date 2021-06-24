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«Бомбить можно»: Рябков раскритиковал вторжение британского эсминца в Черное море

Анна Безрукова
40 минут назад
В ситуации, когда зарубежные коллеги не понимают, что такое российские границы, государство «может бомбить». Об этом, давая комментарий по вторжению британского эсминца Defender в Черное море, заявил замруководителя МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.
«Бомбить можно»: Рябков раскритиковал вторжение британского эсминца в Черное море
Фото: ReutersReuters
По напоминанию дипломата, всем, кто под прикрытием свободы мореплавания нарушает госграницу России, больше не нужно предпринимать таких действий. Он отметил, что безопасность России — на первом месте.
Кроме этого, Рябков дал ответ на вопрос, что предпринять Москве, чтобы не допустить такого рода происшествий с американскими партнерами.
«Мы можем обращаться к здравому смыслу, говорить о необходимости уважать международное право, но если это не приводит ни к каким результатам — мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не могут понять», — заявил он.
Напомним, 23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выгнали британский эсминец Defender из российских территориальных вод. Корабль допустил нарушение государственной границы у мыса Фиолент. Пограничниками был начат предупредительный огонь, а бомбардировщиком Су-24М - предупредительное бомбометание, после чего британское судно оставило российские границы
Сенатор Алексей Пушков уверен, что такие действия экипажа британского корабля - провокация, необходимая для развития нового международного скандала и нового приступа истерии против России. Политик озадачился вопросом, что нужно было британскому кораблю в российских территориальных водах. По его словам, военные Британии не могли заниматься защитой безопасности своей страны, поскольку она находится совсем в других морях.
Армия,Сергей Рябков,Алексей Пушков,ФСБ,МИД,РИА Новости,
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