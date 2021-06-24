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«Мы тыкаем палкой в медведя!»: британцы оценили инцидент с «Дефендером»

News.ru
12 минут назад
Британское издание Daily Mail обнародовало подробную статью, посвящённую инциденту с вторжением эсминца «Дефендер» в Чёрном море. В материале представлены разные аспекты произошедшего, не меньший интерес представляют комментарии под текстом, оставленные пользователями. Многие из них предостерегли британские власти от подобных шагов в дальнейшем, ведь так королевство «тыкает палкой в медведя».
23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец «Дефендер» из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, только после этого британский корабль покинул границы РФ.
Британия, в свою очередь, говорит об отсутствии предупредительных выстрелов и нахождении эсминца в водах Украины, а не РФ. Читатели Daily Mailоценили инцидент. Так, к примеру, юзер Donathome призвал власти больше не вторгаться в воды России. Комментатор Money-Liberty, представившийся бывшим морским штурманом, заявил, что произошедшее — не просто рядовой инцидент. Он допустил подобную ошибку со стороны коммерческого судна, но не военного корабля.
Это явная игра в кошки-мышки, но следует учитывать, что в ходе неё мы тыкаем палкой в медведя! — подытожил Money-Liberty.
Как стало известно ранее, российский сенатор Алексей Пушков убеждён, что действия экипажа британского корабля являются провокацией, которая нужна для создания нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии.
Политик задался вопросом, что делал британский корабль в российских территориальных водах. По его словам, британские военные не могли защищать безопасность своей страны, поскольку она лежит совсем в других морях.
Армия,Видео,Алексей Пушков,ФСБ,Россия,
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