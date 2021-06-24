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Учения артиллеристов ЦВО прошли в Сибири

RT на русскомиещё 2
2 часа назад
Военнослужащие артиллерийского подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, приняли участие в учениях на полигоне Юргинский в Кузбассе.
Учения артиллеристов ЦВО прошли в Сибири
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как передаёт телеканал «Звезда», военнослужащие сосредоточенным и беглым огнём из 152-мм гаубиц «Мста-Б» уничтожили колонну бронированной техники условного противника.
Артиллеристы отработали задачи по проведению противоогневых манёвров, усовершенствовали навыки по расчёту координат целей, а также взаимодействие с подразделениями разведки и БПЛА.
В учениях были задействованы около 200 военнослужащих и 50 единиц военной техники.
Ранее «Известия» писали, что расчёты беспилотников соединения морской пехоты Балтийского флота провели тренировку по развёртыванию разведывательных постов в позиционном районе.
Армия,газета "Известия",
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