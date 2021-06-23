Чехия отзовет военных из миссии НАТО в Афганистане

В составе международных сил в Афганистане, как отметил Опата, остаются 12 чешских военнослужащих. Большинство солдат и военной техники уже покинули эту страну. После 11 сентября, когда ее оставит последний натовский военнослужащий, при посольстве Чехии в Кабуле для обеспечения его безопасности останется только спецподразделение военной охраны.