BBC: эсминец Defender намеренно нарушил границы России

Корреспондент британской телерадиовещательной организации BBC Джонатан Бил, который находился на борту эсминца Defender, подтвердил, что корабль специально нарушил границу России возле берегов Крыма

Фото: © www.defenceimagery.mod.uk © www.defenceimagery.mod.uk

Соответствующая аудиозапись опубликована на сайте BBC.

На записи корреспондент говорит, что Defender проходил в территориальных водах Крыма примерно на расстоянии 12 миль от полуострова.

Также он рассказал, что над эсминцем пролетели порядка 20 российских истребителей. По словам журналиста, он слышал выстрелы.

Бил добавил, что российские военные предупреждали британский эсминец, чтобы он не входил в территориальные воды России возле Крыма.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановили нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.