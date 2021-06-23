В Идлибе готовят провокацию с отравляющими веществами

Отмечается, что «по имеющейся информации, террористы во взаимодействии с представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски» намерены осуществить инсценировку «химической атаки» для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения».