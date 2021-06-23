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В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокации в САР

RT на русскомиещё 2
42 минуты назад
В Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что в ЦПВС «поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам»* провокации в идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ».
В Идлибе готовят провокацию с отравляющими веществами
Фото: ReutersReuters
«По данным источников, террористы доставили в населённый пункт Атма провинции Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом, которым планируют начинить реактивные снаряды», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «по имеющейся информации, террористы во взаимодействии с представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски» намерены осуществить инсценировку «химической атаки» для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения».
Ранее сообщалось, что сирийские сапёры на окраине города Эль-Латамна уничтожили очередную базу боевиков — пещеру с разветвлённой системой ходов.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Армия,Джебхат ан-Нусра,Идлиб,Сирийская Арабская Республика,
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