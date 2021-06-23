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"Потопят одним махом": Россияне призвали взрывать корабли НАТО

Вероника Полынина
1 час назад
Читатели «Рамблера» после инцидента с британским эсминцем Defender напомнили об упомянутой президентом России «красной черте» и предупредили, что кораблям НАТО ее переходить не стоит.
«А ведь утопим, красная черта нау», - написал пользователь с ником Jak norizz Woo.
Пользователи поддержали решение российских военных открыть предупредительную стрельбу после нарушения российской границы. По мнению комментаторов, после этого англичане побояться сунуться в российские территориальные воды.
«У кого-то остались сомнения, что нашу страну хотят поработить? Это была лишь разведка, испытание на прочность наших нервов. К счастью, наши военнослужащие доблестно показали им кулак. Пусть знают, что наши ВКС смогут потопить их ржавые банки одним махом», «Нанести ущерб судну надо, это как минимум, только тогда поймут», «Рад, что начинаем стрелять», «Получили бриты по наглой моське, будут знать, как у наших ворот кружить», - написали пользователи.
Читатели также обратили внимание, что в британском Минобороны заявили, что корабль «совершал мирный проход в водах Украины».
«Англичане, вероятно думали, что это территориальные воды Украины, но 4 бомбы по курсу быстро переменили мнение», «Что же эти смельчаки не зашли в Севастопольскую базу Черноморского флота, он же по их логике тоже украинский?», - поинтересовались пользователи.
Напомним, 23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 мск и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.
Армия,Видео,Министерство обороны,НАТО,Республика Крым,
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