"Потопят одним махом": Россияне призвали взрывать корабли НАТО

Пользователи поддержали решение российских военных открыть предупредительную стрельбу после нарушения российской границы. По мнению комментаторов, после этого англичане побояться сунуться в российские территориальные воды.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 мск и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.