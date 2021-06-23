Вашингтон: Украина "заслужила" поставки летального оружия

Фото: Минобороны Украины Минобороны Украины

В ходе слушаний в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США Марка Милли попросили уточнить, заслуживает ли, по его мнению, Украина поддержки поставками летальных вооружений.

Военачальник ответил утвердительно и уточнил, что передает Украине летальные вооружения только для оборонительных целей.

На прошлой неделе газета Politico сообщила, что Белый дом передумал предоставлять Украине военную помощь на сумму 100 млн долларов.

По данным издания, пакет мер включал в том числе поставки Украине летального оружия. В частности, рассматривалась возможность предоставления стране систем ближней противовоздушной обороны, огнестрельного и противотанкового оружия.

Совет национальной безопасности США приостановил осуществление плана после снижения напряженности на границе Украины и России, а также в преддверии встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным , которая прошла в Женеве 16 июня.

При этом, по словам источников, возможность предоставления военной помощи Украине до конца не исключается.