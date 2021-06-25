Испанцы испугались войны из-за эсминца у берегов Крыма

Читатели испанских СМИ бурно отреагировали на инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма

Фото: royalnavy.mod.uk royalnavy.mod.uk

Статьи на эту тему вышли в крупнейших изданиях страны — Mundo, País, Vanguardia и Periódico. Некоторые читатели в своих комментариях сразу предостерегли официальный Лондон от провокаций в отношении России и указали на недопустимость подобных действий.

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Аккуратно, бриташки, с Россией не шутят;

Пусть британцы и голландцы нам объяснят, что их корабли делают в Чёрном море. А в случае британцев, почему они заходят в чужие воды... — высказались граждане.

Часть пользователей просто не поверили в якобы мирные намерения британцев, а также подчеркнули, что, совершив явный просчёт, военные даже не смогли «сохранить лицо».

Мирный проход? Великобритания — пиратская страна и будущее налоговое убежище. Ничего из того, что она делает, не является мирным, даже со своими бывшими партнерами по ЕС;

Я уже посмотрел фотографии, британские ВМС на них лицо не сохранили. Видно, как российский патруль преследует корабль, Су-30СМ сверху и наконец Су-24М, который и выпустил четыре бомбы по 500 килограммов. Капитан эсминца сразу <...> сбежал оттуда! — прокомментировали пользователи.

Часть читателей выступила с призывом наказать британцев за наглость.

Надо чтобы кто-то освежил британцам память и стряхнул с них наглость;

Как жаль, что русские получше не прицелились, — писали люди.

Нашлись и те, кто испугался возможного начала боевых действий из-за провокации Великобритании.

Похоже, Великобритания проверяет готовность России защищать свои морские и сухопутные границы. Очевидно, что эти попытки могут привести к более серьёзным инцидентам, в том числе к региональной европейской войне, в таком случае русские предупреждают об использовании ядерного оружия;

Простите, никто не знает, где ближайшее ядерное убежище? — прокомментировали пользователи.