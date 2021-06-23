"Мирный проход": Британия поспорила с Россией об инциденте с эсминцем

Министерство обороны Великобритании заявило , что ее эсминец Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, отвергнув заявления России о предупредительной стрельбе. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в среду в Twitter в связи с инцидентом, произошедшим ранее в районе полуострова Крым.

"Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - отмечается в сообщении.

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"Мы полагаем, что русские проводили учебные стрельбы в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. Никакие из выстрелов не были направлены на HMS Defender, и мы не признаем утверждение о том, что на пути его следования были сброшены бомбы", - заявили в пресс-службе министерства.

Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание, сообщили в среду журналистам в Минобороны России.

"В 11:52 23 июня с. г. эсминец УРО Defender ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км", - заявили в военном ведомстве.

Британский эсминец получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения госграницы России, но не отреагировал на него.

"В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО Defender, - подчеркнули в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, в 12:23 благодаря совместным действиям Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО Defender покинул границы территориального моря РФ.

Военный атташе при посольстве Великобритании в Москве вызван в Министерство обороны РФ из-за инцидента с британским эсминцем в Чёрном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское военное ведомство.

В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы РФ в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве, — отметили в министерстве.

Нарушение британским эсминцем Defender российской госграницы в Черном море у берегов Крыма является провокацией и попыткой проверить Россию на бдительность, заявил первый вице-спикер госсовета республики Ефим Фикс.

«Они все пытаются проверить Россию «на зуб», на бдительность. Я думаю, что пришло время ответить очень серьезно на эти все провокации», – цитирует ТАСС Фикса.

По его словам, Россия обеспечивает свою безопасность на границах, в том числе на Черном море, и «никому не позволено ее нарушать».

Инцидент с нарушением британским эсминцем «Дефендер» российской границы в Черном море был «проверкой на прочность» российских границ, сказал «Газете.Ru» экс-главком ВМФ России Владимир Масорин. Он сравнил поведение британского эсминца с провокацией украинских катеров в ноябре 2018 года.

«Они считают, что это украинская акватория, украинские территориальные воды, что Крым — украинский. Поэтому они туда и пошли. Это провокация самая настоящая. Специально «проверить на вшивость», как у нас говорят», — сказал Масорин.

По словам экс-главкома, метание бомб по курсу движения корабля было крайней мерой.

«Перед тем, как это все сделать, с ними обязательно вели переговоры. Есть же международный канал связи, и он всегда открывается при таком плавании. Их предупредили, и не один раз, я думаю», — добавил Масорин.

Он подчеркнул, что подобная практика остановки нарушителей государственных границ, является нормой для военных. После предупредительных применений боеприпасов обычно следует боевое.

«Они свернули, потому что побоялись, что следующая (бомба) будет применена по ним. Надо быть совсем дураками, чтобы не подчиниться. Я не думаю, что они настолько «отважные»», — добавил Масорин.

Военный эксперт Александр Мозговой прокомментировал заход британского эсминца Defender в территориальные воды России в северо-западной части Черного моря. Как указал специалист в комментарии «Звезде», речь шла о явной провокации.

«Заход британского эсминца Defender в Черное море, конечно же, носил провокационный характер, потому что нечего этим кораблям английским там делать< > Лондон сейчас активно поддерживает Киев в организации и развитии ВМС Украины, и тут двойная заинтересованность», - указал Мозговой.

Военный эксперт добавил, что Defender вместе с голландским и американским кораблем входит в состав группы под флагом НАТО, которая до сентября проводит совместную экспедицию.

«Конечно, там одновременно и американский эсминец находился вместе с голландским фрегатом. Видимо, планировалась какая-то масштабная провокационная акция. Но в связи со встречей Путина и Байдена это все как-то смягчилось», - предположил специалист.

Он добавил, что одним из камней преткновения в указанном районе является Керченский пролив, который согласно договоренностям между Украиной и Россией, которые до сих пор действуют, находится в совместном пользовании и владении.

«Суда в украинские порта, там, Мариуполь и другие Азовского побережья могут туда заходить и они туда заходят, гражданские суда и грузовые в основном, они (Украина – прим. ред.) все время настаивают, чтобы это право распространялось и на военные корабли. Сомневаюсь, что их кто-то туда пропустит, потому что Керченский пролив – де-факто и де-юро находится под юрисдикцией России, но какой-то неприятный инцидент может возникнуть», - пояснил Мозговой.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в соцсетях заявил, что нарушение границы России со стороны британского корабля было провокацией.

Он отметил, что у мыса Фиолент в Черном море защищать Великобританию британский эсминец не мог, поскольку эта страна находится в совершенно иных водах.