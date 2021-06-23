В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Зубы выбивать сразу с челюстью": Читатели «Рамблера» о праве России на ядерное оружие

Алиса Селезнёва
21 минуту назад
То, что президент России Владимир Путин утвердил положение военной доктрины о праве применить ядерное оружие в ответ на агрессию, - абсолютное верное решение. Об этом заявили пользователи «Рамблера».
"Зубы выбивать сразу с челюстью": Читатели «Рамблера» о праве России на ядерное оружие
Фото: EPAEPA
В доктрине, размещенной на сайте Кремля отмечается, что Россия «сохраняет за собой право применения ядерного оружия» в ответ на использование против нее как оружия массового поражения, так и обычного, «когда под угрозу ставится само существование государства». Решение по поводу использования ядерного вооружения принимает глава государства.
Пользователи «Рамблера» в комментариях к новости о ядерной доктрине выразили согласие с президентом России.
«Это хорошее решение нашего президента! Поддерживаю!!» «Жаль, что превентивный удар не одобрил», «Правильное решение. Если врагам зубы выбивать, то сразу с челюстью!», «Вот это правильно. Это собьет пыл НАТОвских вояк и их прихлебателей», - написали они.
При этом ряд комментаторов напомнил, что в США уже давно узаконена концепция превентивного ядерного удара и они единственные, кто применил ядерное оружие против мирного населения в Японии.
Некоторые, впрочем, выразили опасение, что военная доктрина России может привести к началу ядерной войны, назвав ее «самым страшным», что может случиться на Земле.
Армия,Владимир Путин,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители