"Зубы выбивать сразу с челюстью": Читатели «Рамблера» о праве России на ядерное оружие

То, что президент России Владимир Путин утвердил положение военной доктрины о праве применить ядерное оружие в ответ на агрессию, - абсолютное верное решение. Об этом заявили пользователи «Рамблера».

Фото: EPA EPA

В доктрине, размещенной на сайте Кремля отмечается, что Россия «сохраняет за собой право применения ядерного оружия» в ответ на использование против нее как оружия массового поражения, так и обычного, «когда под угрозу ставится само существование государства». Решение по поводу использования ядерного вооружения принимает глава государства.

Пользователи «Рамблера» в комментариях к новости о ядерной доктрине выразили согласие с президентом России.

«Это хорошее решение нашего президента! Поддерживаю!!» «Жаль, что превентивный удар не одобрил», «Правильное решение. Если врагам зубы выбивать, то сразу с челюстью!», «Вот это правильно. Это собьет пыл НАТОвских вояк и их прихлебателей», - написали они.

При этом ряд комментаторов напомнил, что в США уже давно узаконена концепция превентивного ядерного удара и они единственные, кто применил ядерное оружие против мирного населения в Японии.